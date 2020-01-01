Токеноміка Baby Wen (BWEN) Дізнайтеся ключову інформацію про Baby Wen (BWEN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Baby Wen (BWEN) Discover BabyWen, the son of Wen In the world of WEB3, traditional influencers are still stuck in old WEB2 models that don’t fit with the new community-driven vibe That’s where BabyWen comes in! Saved by the BabyWen CTO team, he's heading to be the first-ever community-managed influencer, he’s not just another one who's trying to take profit from his followers, he’s leading the memecoin revolution, powered and governed by his own community. By embodying the decentralized spirit of web3, BabyWen wants to shake up the world of influence, giving power back to the people with a transparent, DAO-driven model. Join BabyWen and be part of the revolution! Офіційний вебсайт: https://www.babywen.io Купити BWEN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Baby Wen (BWEN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Baby Wen (BWEN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 424,72K $ 424,72K $ 424,72K Загальна пропозиція: $ 99,98M $ 99,98M $ 99,98M Циркуляційна пропозиція: $ 99,98M $ 99,98M $ 99,98M FDV (повністю розведена вартість): $ 424,72K $ 424,72K $ 424,72K Історичний максимум: $ 0,218904 $ 0,218904 $ 0,218904 Історичний мінімум: $ 0,00358908 $ 0,00358908 $ 0,00358908 Поточна ціна: $ 0,00422628 $ 0,00422628 $ 0,00422628 Дізнайтеся більше про ціну Baby Wen (BWEN)

Токеноміка Baby Wen (BWEN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Baby Wen (BWEN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BWEN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BWEN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BWEN, досліджуйте ціну токена BWEN в реальному часі!

Прогноз ціни BWEN Хочете знати, куди рухається BWEN? Наша сторінка прогнозу ціни BWEN поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена BWEN зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!