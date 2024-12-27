Сьогоднішня ціна Baby Wen (BWEN)

Поточна ціна Baby Wen (BWEN) сьогодні становить 0.094468 USD з ринковою капіталізацією $ 9.49M USD. Ціна BWEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Baby Wen:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.62K USD

- зміна ціни Baby Wen протягом дня — -1.87%

- циркуляційна пропозиція – 99.98M USD

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