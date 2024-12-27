Ціна Baby Wen (BWEN)
Поточна ціна Baby Wen (BWEN) сьогодні становить 0.094468 USD з ринковою капіталізацією $ 9.49M USD. Ціна BWEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Baby Wen:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.62K USD
- зміна ціни Baby Wen протягом дня — -1.87%
- циркуляційна пропозиція – 99.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby Wen до USD становила $ -0.00180228208516476.
За останні 30 днів зміна ціни Baby Wen до USD становила $ -0.0361464514.
За останні 60 днів зміна ціни Baby Wen до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Baby Wen до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00180228208516476
|-1.87%
|30 днів
|$ -0.0361464514
|-38.26%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Baby Wen: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.37%
-1.87%
-6.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Discover BabyWen, the son of Wen In the world of WEB3, traditional influencers are still stuck in old WEB2 models that don’t fit with the new community-driven vibe That’s where BabyWen comes in! Saved by the BabyWen CTO team, he's heading to be the first-ever community-managed influencer, he’s not just another one who's trying to take profit from his followers, he’s leading the memecoin revolution, powered and governed by his own community. By embodying the decentralized spirit of web3, BabyWen wants to shake up the world of influence, giving power back to the people with a transparent, DAO-driven model. Join BabyWen and be part of the revolution!
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