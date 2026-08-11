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Поточна ціна Baby Vibing Cat Coin сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація BABYVIBE становить 323 779 USD. Відстежуйте оновлення цін BABYVIBE до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Baby Vibing Cat Coin сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація BABYVIBE становить 323 779 USD. Відстежуйте оновлення цін BABYVIBE до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про BABYVIBE

Інформація про ціну BABYVIBE

Що таке BABYVIBE

Офіційний вебсайт BABYVIBE

Токеноміка BABYVIBE

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Ціна Baby Vibing Cat Coin (BABYVIBE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BABYVIBE до USD:

$0,00034233
$0,00034233$0,00034233
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Baby Vibing Cat Coin (BABYVIBE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:15:20 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Baby Vibing Cat Coin

Поточна ціна Baby Vibing Cat Coin (BABYVIBE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,09% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BABYVIBE до USD становить $ 0 за BABYVIBE.

Baby Vibing Cat Coin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 323 779, з циркуляційною пропозицією у 950,88M BABYVIBE. Протягом останніх 24 годин BABYVIBE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00270521, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BABYVIBE змінився на -0,18% за останню годину та на -10,19% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 119,18.

Ринкова інформація щодо Baby Vibing Cat Coin (BABYVIBE)

$ 323,78K
$ 323,78K$ 323,78K

$ 119,18
$ 119,18$ 119,18

$ 323,78K
$ 323,78K$ 323,78K

950,88M
950,88M 950,88M

950 880 436,5219594
950 880 436,5219594 950 880 436,5219594

Поточна ринкова капіталізація Baby Vibing Cat Coin — $ 323,78K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 119,18. Циркуляційна пропозиція BABYVIBE — 950,88M, зі загальною пропозицією 950880436.5219594. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 323,78K.

Історія ціни Baby Vibing Cat Coin у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00270521
$ 0,00270521$ 0,00270521

$ 0
$ 0$ 0

-0,18%

-1,09%

-10,19%

-10,19%

Історія ціни Baby Vibing Cat Coin (BABYVIBE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby Vibing Cat Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Baby Vibing Cat Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Baby Vibing Cat Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Baby Vibing Cat Coin до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-1,09%
30 днів$ 0-32,27%
60 днів$ 0-65,34%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Baby Vibing Cat Coin

Прогноз ціни Baby Vibing Cat Coin (BABYVIBE) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BABYVIBE у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Baby Vibing Cat Coin (BABYVIBE) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Baby Vibing Cat Coin потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Baby Vibing Cat Coin у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни BABYVIBE на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Baby Vibing Cat Coin.

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Ресурс Baby Vibing Cat Coin (BABYVIBE)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Cat-ThemedMemeSolana Ecosystem

Про Baby Vibing Cat Coin

Яка зараз ринкова ціна Baby Vibing Cat Coin?

Baby Vibing Cat Coin оцінюється в ₴, зі зміною -1.09% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має BABYVIBE?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення BABYVIBE у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Baby Vibing Cat Coin у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість BABYVIBE?

Обігова кількість становить 950880436.5219594, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Baby Vibing Cat Coin?

Baby Vibing Cat Coin згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як BABYVIBE виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Solana Ecosystem,Meme,Cat-Themed?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Solana Ecosystem,Meme,Cat-Themed, імпульс BABYVIBE залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.

Люди також запитують: Інші запитання про Baby Vibing Cat Coin

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:15:20 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Baby Vibing Cat Coin (BABYVIBE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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