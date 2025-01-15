Ціна Baby Troll (BABYTROLL)
Поточна ціна Baby Troll (BABYTROLL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BABYTROLL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Baby Troll:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 320.04 USD
- зміна ціни Baby Troll протягом дня — +60.38%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby Troll до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Baby Troll до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Baby Troll до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Baby Troll до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+60.38%
|30 днів
|$ 0
|+23.18%
|60 днів
|$ 0
|+36.26%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Baby Troll: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.59%
+60.38%
+19.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to the wild side of cuteness – Savage Baby Troll, the crypto meme project that's turning the adorable into the audacious. More than just tokens, this is a journey into the untamed realms of blockchain where the sweetest giggles come with a savage roar! MarketCap: $1,099,149 Volume $799k
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