Актуальна ціна Baby Trash сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BTRASH до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BTRASH на MEXC вже зараз.

Докладніше про BTRASH

Інформація про ціну BTRASH

Офіційний вебсайт BTRASH

Токеноміка BTRASH

Прогноз ціни BTRASH

Логотип Baby Trash

Ціна Baby Trash (BTRASH)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BTRASH до USD:

--
----
+1,70%1D
mexc
USD
Графік ціни Baby Trash (BTRASH) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:33:37 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Baby Trash (BTRASH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+1,76%

-1,38%

-1,38%

Актуальна ціна Baby Trash (BTRASH) становить --. За останні 24 години BTRASH торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BTRASH становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BTRASH змінився на -- за останню годину, +1,76% за 24 години та на -1,38% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Baby Trash (BTRASH)

$ 7,76K
$ 7,76K$ 7,76K

--
----

$ 7,76K
$ 7,76K$ 7,76K

999,99M
999,99M 999,99M

999 985 441,542389
999 985 441,542389 999 985 441,542389

Поточна ринкова капіталізація Baby Trash — $ 7,76K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BTRASH — 999,99M, зі загальною пропозицією 999985441.542389. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,76K.

Історія ціни Baby Trash (BTRASH) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby Trash до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Baby Trash до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Baby Trash до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Baby Trash до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,76%
30 днів$ 0-33,82%
60 днів$ 0-93,90%
90 днів$ 0--

Що таке Baby Trash (BTRASH)

Baby Trash is where garbage meets gains! We’re a fun, chaotic crypto community turning tiny messes into big opportunities. From stinky diapers to stacked wallets, our mission is to embrace the chaos, laugh at the madness, and ride the wildest waves of he crypto world together.

Baby Trash, Tiny trash, The messiest way to the moon. We rake the garbage, you rake the gains. You can buy now or cry later like a baby!

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Baby Trash (BTRASH)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Baby Trash (USD)

Скільки коштуватиме Baby Trash (BTRASH) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Baby Trash (BTRASH) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Baby Trash.

Перегляньте прогноз ціни Baby Trash вже зараз!

BTRASH до місцевих валют

Токеноміка Baby Trash (BTRASH)

Розуміння токеноміки Baby Trash (BTRASH) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BTRASH зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Baby Trash (BTRASH)

Скільки сьогодні коштує Baby Trash (BTRASH)?
Актуальна ціна BTRASH у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BTRASH до USD?
Поточна ціна BTRASH до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Baby Trash?
Ринкова капіталізація BTRASH — $ 7,76K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BTRASH?
Циркуляційна пропозиція BTRASH — 999,99M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BTRASH?
BTRASH досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BTRASH?
Історична мінімальна ціна BTRASH становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі BTRASH?
Актуальний обсяг торгівлі BTRASH за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BTRASH цього року?
BTRASH може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BTRASH для поглибленого аналізу.
