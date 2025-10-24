Інформація щодо ціни Baby Trash (BTRASH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +1,76% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,38% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,38%

Актуальна ціна Baby Trash (BTRASH) становить --. За останні 24 години BTRASH торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BTRASH становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BTRASH змінився на -- за останню годину, +1,76% за 24 години та на -1,38% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Baby Trash (BTRASH)

Ринкова капіталізація $ 7,76K$ 7,76K $ 7,76K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,76K$ 7,76K $ 7,76K Циркуляційне постачання 999,99M 999,99M 999,99M Загальна пропозиція 999 985 441,542389 999 985 441,542389 999 985 441,542389

Поточна ринкова капіталізація Baby Trash — $ 7,76K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BTRASH — 999,99M, зі загальною пропозицією 999985441.542389. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,76K.