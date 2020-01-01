Токеноміка Baby Tiger ($BBT)

Токеноміка Baby Tiger ($BBT)

Дізнайтеся ключову інформацію про Baby Tiger ($BBT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
USD

Інформація Baby Tiger ($BBT)

Baby Tiger is the first reflexive meme coin.

Built on the Base L2, and with a unique IP and tokenomics (reflexive to the price of Eth), baby tiger is a fun token making its way in the Base ecosystem

Reflexive tokenomics: • Presale eth is deposited on compound (lending platform)

• When eth price increases, BBT borrows money against treasury

Therefore the treasury has no need to sell tokens as it has a continuously growing treasury

Офіційний вебсайт:
https://babytiger.io/
Whitepaper:
https://babytiger.io/whitepaper/?i=1

Токеноміка та аналіз ціни Baby Tiger ($BBT)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Baby Tiger ($BBT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 8,71K
$ 8,71K$ 8,71K
Загальна пропозиція:
$ 2,00B
$ 2,00B$ 2,00B
Циркуляційна пропозиція:
$ 2,00B
$ 2,00B$ 2,00B
FDV (повністю розведена вартість):
$ 8,71K
$ 8,71K$ 8,71K
Історичний максимум:
$ 0,01729649
$ 0,01729649$ 0,01729649
Історичний мінімум:
$ 0
$ 0$ 0
Поточна ціна:
$ 0
$ 0$ 0

Токеноміка Baby Tiger ($BBT): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Baby Tiger ($BBT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів $BBT, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $BBT, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку $BBT, досліджуйте ціну токена $BBT в реальному часі!

Прогноз ціни $BBT

Хочете знати, куди рухається $BBT? Наша сторінка прогнозу ціни $BBT поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

Чому варто обрати MEXC?

MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти.

Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках
Найшвидший лістинг токенів серед CEX
Ліквідність №1 у галузі
Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів
100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів
Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT
mc_how_why_title
Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT: ваш найпростіший шлях до криптовалюти!

Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.