Токеноміка Baby Tiger ($BBT) Дізнайтеся ключову інформацію про Baby Tiger ($BBT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Baby Tiger ($BBT) Baby Tiger is the first reflexive meme coin. Built on the Base L2, and with a unique IP and tokenomics (reflexive to the price of Eth), baby tiger is a fun token making its way in the Base ecosystem Reflexive tokenomics: • Presale eth is deposited on compound (lending platform) • When eth price increases, BBT borrows money against treasury Therefore the treasury has no need to sell tokens as it has a continuously growing treasury Офіційний вебсайт: https://babytiger.io/ Whitepaper: https://babytiger.io/whitepaper/?i=1 Купити $BBT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Baby Tiger ($BBT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Baby Tiger ($BBT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 8,71K $ 8,71K $ 8,71K Загальна пропозиція: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Циркуляційна пропозиція: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 8,71K $ 8,71K $ 8,71K Історичний максимум: $ 0,01729649 $ 0,01729649 $ 0,01729649 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Baby Tiger ($BBT)

Токеноміка Baby Tiger ($BBT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Baby Tiger ($BBT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $BBT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $BBT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $BBT, досліджуйте ціну токена $BBT в реальному часі!

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