Ціна Baby Tiger ($BBT)
Поточна ціна Baby Tiger ($BBT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19.39K USD. Ціна $BBT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Baby Tiger:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.27K USD
- зміна ціни Baby Tiger протягом дня — -23.32%
- циркуляційна пропозиція – 2.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby Tiger до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Baby Tiger до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Baby Tiger до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Baby Tiger до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-23.32%
|30 днів
|$ 0
|-99.93%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Baby Tiger: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.30%
-23.32%
-99.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Baby Tiger is the first reflexive meme coin. Built on the Base L2, and with a unique IP and tokenomics (reflexive to the price of Eth), baby tiger is a fun token making its way in the Base ecosystem Reflexive tokenomics: • Presale eth is deposited on compound (lending platform) • When eth price increases, BBT borrows money against treasury Therefore the treasury has no need to sell tokens as it has a continuously growing treasury
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