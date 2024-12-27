Сьогоднішня ціна Baby Tiger ($BBT)

Поточна ціна Baby Tiger ($BBT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19.39K USD. Ціна $BBT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Baby Tiger:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.27K USD

- зміна ціни Baby Tiger протягом дня — -23.32%

- циркуляційна пропозиція – 2.00B USD

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