Сьогоднішня ціна Baby Squid Game (BSG)

Поточна ціна Baby Squid Game (BSG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BSG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Baby Squid Game:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.91 USD

- зміна ціни Baby Squid Game протягом дня — +4.56%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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