Ціна Baby Squid Game (BSG)
Поточна ціна Baby Squid Game (BSG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BSG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Baby Squid Game:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.91 USD
- зміна ціни Baby Squid Game протягом дня — +4.56%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby Squid Game до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Baby Squid Game до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Baby Squid Game до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Baby Squid Game до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.56%
|30 днів
|$ 0
|-53.24%
|60 днів
|$ 0
|-48.07%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Baby Squid Game: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.07%
+4.56%
-4.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Baby Squid Game is a fully decentralized, hyper-deflationary layer 2 Meme Token hosted on the Binance Smart Chain. BSG has an ambitious mission to become the first BSC Token to perform long-term consistent and strong growth with a progressive hyper-deflationary protocol. The BSG Token supply will experience decreases throughout time as BSG Tokens are consistently burned with our 3% Deflationary Burn Transaction Tax Protocol, which tightens the total supply. It has now been 2 years since BSG has launched and so far over 72% of the total/max supply has been burned!
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