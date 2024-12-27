Ціна Baby Solana (BABYSOL)
Поточна ціна Baby Solana (BABYSOL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 188.79K USD. Ціна BABYSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Baby Solana:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 565.82 USD
- зміна ціни Baby Solana протягом дня — -51.98%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby Solana до USD становила $ -0.000204406565672487.
За останні 30 днів зміна ціни Baby Solana до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Baby Solana до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Baby Solana до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000204406565672487
|-51.98%
|30 днів
|$ 0
|-51.62%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Baby Solana: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.23%
-51.98%
-10.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BABYSOL – The Adorable Token with a Big Destiny! 🌞👶 Born on the Solana blockchain, BABYSOL is the cheeky little sibling of the crypto world, bringing giggles, gains, and good vibes to everyone. With its tiny footprints, BABYSOL is crawling its way into the hearts of Solana lovers, aiming for the moon and beyond! 🌕 🎯 Why BABYSOL? 🍼 BABYSOL is here to make your bags cuter. 🌈 It's not just a token; it’s a lifestyle of smiles and moon dreams. 🚀 From tiny steps to giant leaps, BABYSOL is growing fast! 👶 Join the Family! Let’s make Solana proud by raising this baby to greatness. Adopt BABYSOL today, and together, we’ll send this little rascal to the stars! ⭐ 🎉 BABYSOL: Because even babies deserve their moonshot! 🌌🍼
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