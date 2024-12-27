Сьогоднішня ціна Baby Solana (BABYSOL)

Поточна ціна Baby Solana (BABYSOL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 188.79K USD. Ціна BABYSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Baby Solana:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 565.82 USD

- зміна ціни Baby Solana протягом дня — -51.98%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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