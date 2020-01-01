Токеноміка Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) Дізнайтеся ключову інформацію про Baby Shiro Neko (BABYSHIRO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) Introducing Baby Shiro Neko, the adorable offspring of the renowned Shiro Neko Cat! Although he’s still young and full of playful energy, Baby Shiro Neko has his sights set on becoming a household name in the crypto universe. With a personality as charming as his lineage, Baby Shiro Neko isn’t just here to play—he’s here to thrive. Built on the Solana Blockchain, this little feline promises to deliver innovation, community engagement, and plenty of surprises for those who nurture him. As Baby Shiro Neko grows, so will his ecosystem, offering exciting rewards and opportunities for his loyal supporters. Get ready for the next guaranteed moonshot and watch this kitten evolve into a legend. Офіційний вебсайт: https://babyshiro.vip/ Купити BABYSHIRO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Baby Shiro Neko (BABYSHIRO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 17.77K $ 17.77K $ 17.77K Загальна пропозиція: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M Циркуляційна пропозиція: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M FDV (повністю розведена вартість): $ 17.77K $ 17.77K $ 17.77K Історичний максимум: $ 0.00429534 $ 0.00429534 $ 0.00429534 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Baby Shiro Neko (BABYSHIRO)

Токеноміка Baby Shiro Neko (BABYSHIRO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BABYSHIRO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BABYSHIRO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BABYSHIRO, досліджуйте ціну токена BABYSHIRO в реальному часі!

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