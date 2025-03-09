Сьогоднішня ціна Baby Shiro Neko (BABYSHIRO)

Поточна ціна Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 16.46K USD. Ціна BABYSHIRO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Baby Shiro Neko:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.48 USD

- зміна ціни Baby Shiro Neko протягом дня — -6.45%

- циркуляційна пропозиція – 999.93M USD

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