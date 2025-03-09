Ціна Baby Shiro Neko (BABYSHIRO)
Поточна ціна Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 16.46K USD. Ціна BABYSHIRO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Baby Shiro Neko:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.48 USD
- зміна ціни Baby Shiro Neko протягом дня — -6.45%
- циркуляційна пропозиція – 999.93M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby Shiro Neko до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Baby Shiro Neko до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Baby Shiro Neko до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Baby Shiro Neko до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.45%
|30 днів
|$ 0
|-80.60%
|60 днів
|$ 0
|-91.25%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Baby Shiro Neko: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.56%
-6.45%
-34.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Introducing Baby Shiro Neko, the adorable offspring of the renowned Shiro Neko Cat! Although he’s still young and full of playful energy, Baby Shiro Neko has his sights set on becoming a household name in the crypto universe. With a personality as charming as his lineage, Baby Shiro Neko isn’t just here to play—he’s here to thrive. Built on the Solana Blockchain, this little feline promises to deliver innovation, community engagement, and plenty of surprises for those who nurture him. As Baby Shiro Neko grows, so will his ecosystem, offering exciting rewards and opportunities for his loyal supporters. Get ready for the next guaranteed moonshot and watch this kitten evolve into a legend.
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