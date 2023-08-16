Токеноміка Baby Shiba Inu (BABYSHIB) Дізнайтеся ключову інформацію про Baby Shiba Inu (BABYSHIB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Baby Shiba Inu (BABYSHIB) Launched on August 16, 2023, Baby Shiba Inu ($BABYSHIB) is a decentralized memecoin honoring the iconic Shiba Inu. $BABYSHIB was born following the recent rumors of the imminent mainnet launch of Shiba Inu's long-anticipated blockchain, Shibarium. A maximum supply of 420 million (420,000,000) $BABYSHIB tokens is available. $BABYSHIB is fully decentralized: it has 1% tax on both buy and sell transactions; this tax funds marketing operations, and the development of the Baby Shiba Inu project. The liquidity of $BABYSHIB is burnt forever, and the contract is renounced, ensuring maximum security for investors' funds. As a decentralized and community-driven memecoin, Baby Shiba Inu aims to use memes as a tool for change in the crypto world, with the goal of taking cryptocurrency back to its essence; decentralization. Офіційний вебсайт: https://babyshib.vip Whitepaper: https://babyshiba-1.gitbook.io/babyshiba-shibpaper/ Купити BABYSHIB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Baby Shiba Inu (BABYSHIB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Baby Shiba Inu (BABYSHIB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 274,50K $ 274,50K $ 274,50K Загальна пропозиція: $ 420,00M $ 420,00M $ 420,00M Циркуляційна пропозиція: $ 394,94M $ 394,94M $ 394,94M FDV (повністю розведена вартість): $ 291,91K $ 291,91K $ 291,91K Історичний максимум: $ 0,03275629 $ 0,03275629 $ 0,03275629 Історичний мінімум: $ 0,00048118 $ 0,00048118 $ 0,00048118 Поточна ціна: $ 0,00069488 $ 0,00069488 $ 0,00069488 Дізнайтеся більше про ціну Baby Shiba Inu (BABYSHIB)

Токеноміка Baby Shiba Inu (BABYSHIB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Baby Shiba Inu (BABYSHIB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BABYSHIB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BABYSHIB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BABYSHIB, досліджуйте ціну токена BABYSHIB в реальному часі!

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