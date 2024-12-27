Ціна Baby Shiba Inu (BABYSHIB)
Поточна ціна Baby Shiba Inu (BABYSHIB) сьогодні становить 0.00122375 USD з ринковою капіталізацією $ 483.30K USD. Ціна BABYSHIB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Baby Shiba Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.36K USD
- зміна ціни Baby Shiba Inu протягом дня — -13.51%
- циркуляційна пропозиція – 394.94M USD
Отримуйте оновлення цін BABYSHIB до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BABYSHIB.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby Shiba Inu до USD становила $ -0.000191222796574821.
За останні 30 днів зміна ціни Baby Shiba Inu до USD становила $ -0.0001874816.
За останні 60 днів зміна ціни Baby Shiba Inu до USD становила $ -0.0003498157.
За останні 90 днів зміна ціни Baby Shiba Inu до USD становила $ +0.000008943139784041.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000191222796574821
|-13.51%
|30 днів
|$ -0.0001874816
|-15.32%
|60 днів
|$ -0.0003498157
|-28.58%
|90 днів
|$ +0.000008943139784041
|+0.74%
Останній аналіз цін Baby Shiba Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.56%
-13.51%
-15.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Launched on August 16, 2023, Baby Shiba Inu ($BABYSHIB) is a decentralized memecoin honoring the iconic Shiba Inu. $BABYSHIB was born following the recent rumors of the imminent mainnet launch of Shiba Inu's long-anticipated blockchain, Shibarium. A maximum supply of 420 million (420,000,000) $BABYSHIB tokens is available. $BABYSHIB is fully decentralized: it has 1% tax on both buy and sell transactions; this tax funds marketing operations, and the development of the Baby Shiba Inu project. The liquidity of $BABYSHIB is burnt forever, and the contract is renounced, ensuring maximum security for investors' funds. As a decentralized and community-driven memecoin, Baby Shiba Inu aims to use memes as a tool for change in the crypto world, with the goal of taking cryptocurrency back to its essence; decentralization.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BABYSHIB до AUD
A$0.001958
|1 BABYSHIB до GBP
￡0.0009667625
|1 BABYSHIB до EUR
€0.0011748
|1 BABYSHIB до USD
$0.00122375
|1 BABYSHIB до MYR
RM0.0054701625
|1 BABYSHIB до TRY
₺0.0431127125
|1 BABYSHIB до JPY
¥0.1931689375
|1 BABYSHIB до RUB
₽0.1266703625
|1 BABYSHIB до INR
₹0.1047162875
|1 BABYSHIB до IDR
Rp20.0614722
|1 BABYSHIB до PHP
₱0.0710142125
|1 BABYSHIB до EGP
￡E.0.062239925
|1 BABYSHIB до BRL
R$0.0075505375
|1 BABYSHIB до CAD
C$0.0017499625
|1 BABYSHIB до BDT
৳0.145993375
|1 BABYSHIB до NGN
₦1.894340525
|1 BABYSHIB до UAH
₴0.051226175
|1 BABYSHIB до VES
Bs0.06241125
|1 BABYSHIB до PKR
Rs0.3401168375
|1 BABYSHIB до KZT
₸0.6330825875
|1 BABYSHIB до THB
฿0.0417421125
|1 BABYSHIB до TWD
NT$0.04028585
|1 BABYSHIB до CHF
Fr0.001101375
|1 BABYSHIB до HKD
HK$0.0094963
|1 BABYSHIB до MAD
.د.م0.012310925