Сьогоднішня ціна Baby Shiba Inu (BABYSHIB)

Поточна ціна Baby Shiba Inu (BABYSHIB) сьогодні становить 0.00122375 USD з ринковою капіталізацією $ 483.30K USD. Ціна BABYSHIB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Baby Shiba Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.36K USD

- зміна ціни Baby Shiba Inu протягом дня — -13.51%

- циркуляційна пропозиція – 394.94M USD

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