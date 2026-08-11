Яка зараз ціна Baby Shark Universe?

Живуча ціна Baby Shark Universe (BSU) становить ₴0.2082629841197784240000 UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином Baby Shark Universe позиціонується на ринку?

Наразі Baby Shark Universe займає #1716 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴176957004.65107066688000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу BSU?

Обсяг токенів у обігу BSU становить 850000000.0 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін Baby Shark Universe за останню добу?

За останню добу Baby Shark Universe торгувався в діапазоні від ₴0.2099316796275982416000 (мінімум за 24 години) до ₴0.2201179505946409792000 (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки Baby Shark Universe віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

Baby Shark Universe досяг найвищого значення за всю історію — ₴15.78283592997028592000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴0.1468579865607606352000. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують BSU?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для Baby Shark Universe?

Поточне зміщення ціни на -3.35% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Meme,Binance Alpha Spotlight. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.