Ціна Baby Shark Tank (BASHTANK)
Поточна ціна Baby Shark Tank (BASHTANK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BASHTANK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Baby Shark Tank:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.22 USD
- зміна ціни Baby Shark Tank протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby Shark Tank до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Baby Shark Tank до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Baby Shark Tank до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Baby Shark Tank до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-8.84%
|60 днів
|$ 0
|+7.47%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Baby Shark Tank: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-9.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Deflationary, community based, 'frictionless' token. 10% transaction tax, 8% goes to liquidity pool and 2% split to holders. Holders receive passive tokens, and price floor continues to rise over time. Large amount of marketing already and much more coming. Start with hype from an Elon Musk tweet, but has continued to grow and push higher price each day.
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