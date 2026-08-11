Сьогоднішня ціна Baby Shark Meme

Поточна ціна Baby Shark Meme (BABYSHARK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,79% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BABYSHARK до USD становить $ 0 за BABYSHARK.

Baby Shark Meme наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 17 228,57, з циркуляційною пропозицією у 849,35M BABYSHARK. Протягом останніх 24 годин BABYSHARK торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,12534, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BABYSHARK змінився на +0,21% за останню годину та на +5,57% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Baby Shark Meme (BABYSHARK)

Ринкова капіталізація $ 17,23K$ 17,23K $ 17,23K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20,29K$ 20,29K $ 20,29K Циркуляційне постачання 849,35M 849,35M 849,35M Загальна пропозиція 999 790 572,485815 999 790 572,485815 999 790 572,485815

Поточна ринкова капіталізація Baby Shark Meme — $ 17,23K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BABYSHARK — 849,35M, зі загальною пропозицією 999790572.485815. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,29K.