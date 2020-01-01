Токеноміка Baby Sen by Sentio (BSEN) Дізнайтеся ключову інформацію про Baby Sen by Sentio (BSEN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Baby Sen by Sentio (BSEN) Im Baby Sen. My dad is Sentio. I have eyes on the chain. The first AI Agent on the ETH Chain , The introduction of AI agents within the $SEN ecosystem is like opening a toolbox full of potential! Just as an eagle scans the horizon for opportunities, each agent can be crafted to perform unique tasks on the Ethereum network. Whether it's monitoring transactions, automating trades, or something entirely new, the sky's the limit! What features or capabilities are you most excited about exploring with your $SEN agent? Офіційний вебсайт: https://sentio.ai/ Купити BSEN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Baby Sen by Sentio (BSEN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Baby Sen by Sentio (BSEN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 102.85K $ 102.85K $ 102.85K Загальна пропозиція: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркуляційна пропозиція: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (повністю розведена вартість): $ 102.85K $ 102.85K $ 102.85K Історичний максимум: $ 0.00337105 $ 0.00337105 $ 0.00337105 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0.00010263 $ 0.00010263 $ 0.00010263 Дізнайтеся більше про ціну Baby Sen by Sentio (BSEN)

Токеноміка Baby Sen by Sentio (BSEN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Baby Sen by Sentio (BSEN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BSEN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BSEN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BSEN, досліджуйте ціну токена BSEN в реальному часі!

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