Сьогоднішня ціна Baby Sen by Sentio (BSEN)

Поточна ціна Baby Sen by Sentio (BSEN) сьогодні становить 0.00184519 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BSEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Baby Sen by Sentio:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 166.47K USD

- зміна ціни Baby Sen by Sentio протягом дня — -22.90%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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