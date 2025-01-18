Ціна Baby Sen by Sentio (BSEN)
Поточна ціна Baby Sen by Sentio (BSEN) сьогодні становить 0.00184519 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BSEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Baby Sen by Sentio:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 166.47K USD
- зміна ціни Baby Sen by Sentio протягом дня — -22.90%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby Sen by Sentio до USD становила $ -0.000548357231469052.
За останні 30 днів зміна ціни Baby Sen by Sentio до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Baby Sen by Sentio до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Baby Sen by Sentio до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000548357231469052
|-22.90%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Baby Sen by Sentio: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-12.69%
-22.90%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Im Baby Sen. My dad is Sentio. I have eyes on the chain. The first AI Agent on the ETH Chain , The introduction of AI agents within the $SEN ecosystem is like opening a toolbox full of potential! Just as an eagle scans the horizon for opportunities, each agent can be crafted to perform unique tasks on the Ethereum network. Whether it's monitoring transactions, automating trades, or something entirely new, the sky's the limit! What features or capabilities are you most excited about exploring with your $SEN agent?
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