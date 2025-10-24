Інформація щодо ціни Baby Rudi (BABYRUDI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -1,11% Зміна ціни (1 дн.) +2,12% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,34% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,34%

Актуальна ціна Baby Rudi (BABYRUDI) становить --. За останні 24 години BABYRUDI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BABYRUDI становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BABYRUDI змінився на -1,11% за останню годину, +2,12% за 24 години та на +1,34% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Baby Rudi (BABYRUDI)

Ринкова капіталізація $ 25,74K$ 25,74K $ 25,74K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 25,74K$ 25,74K $ 25,74K Циркуляційне постачання 378 567,71T 378 567,71T 378 567,71T Загальна пропозиція 3,7856771398903155e+17 3,7856771398903155e+17 3,7856771398903155e+17

Поточна ринкова капіталізація Baby Rudi — $ 25,74K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BABYRUDI — 378 567,71T, зі загальною пропозицією 3.7856771398903155e+17. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 25,74K.