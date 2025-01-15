Ціна Baby Rats (BABYRATS)
Поточна ціна Baby Rats (BABYRATS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BABYRATS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Baby Rats:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 291.43 USD
- зміна ціни Baby Rats протягом дня — +2.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby Rats до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Baby Rats до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Baby Rats до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Baby Rats до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.00%
|30 днів
|$ 0
|-8.58%
|60 днів
|$ 0
|+3.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Baby Rats: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
+2.00%
-3.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Baby Rats is a Meme project with the orientation of developing the DeFi and Web3 ecosystem in the near future.
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