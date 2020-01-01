Токеноміка Baby Purple Pepe (BABYPURPE) Дізнайтеся ключову інформацію про Baby Purple Pepe (BABYPURPE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Baby Purple Pepe (BABYPURPE) Baby Purpe is a Solana-based meme token inspired by a quirky, purple version of the internet's beloved Pepe character. Designed to add a splash of fun to the crypto world, Baby Purpe aims to "make Solana great again" by creating a unique blend of viral entertainment and community-driven investment. Created by the community for the community, Baby Purpe isn’t just a token—it’s a social movement, a lighthearted way for fans of both Solana and internet culture to engage, connect, and potentially grow their investment. Офіційний вебсайт: https://babypurpe.xyz/ Купити BABYPURPE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Baby Purple Pepe (BABYPURPE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Baby Purple Pepe (BABYPURPE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 51,54K $ 51,54K $ 51,54K Загальна пропозиція: $ 994,01M $ 994,01M $ 994,01M Циркуляційна пропозиція: $ 994,01M $ 994,01M $ 994,01M FDV (повністю розведена вартість): $ 51,54K $ 51,54K $ 51,54K Історичний максимум: $ 0,00151285 $ 0,00151285 $ 0,00151285 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Baby Purple Pepe (BABYPURPE)

Токеноміка Baby Purple Pepe (BABYPURPE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Baby Purple Pepe (BABYPURPE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BABYPURPE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BABYPURPE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BABYPURPE, досліджуйте ціну токена BABYPURPE в реальному часі!

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