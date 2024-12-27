Ціна Baby Purple Pepe (BABYPURPE)
Поточна ціна Baby Purple Pepe (BABYPURPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 128.58K USD. Ціна BABYPURPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Baby Purple Pepe:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.91K USD
- зміна ціни Baby Purple Pepe протягом дня — +0.32%
- циркуляційна пропозиція – 994.12M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby Purple Pepe до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Baby Purple Pepe до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Baby Purple Pepe до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Baby Purple Pepe до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.32%
|30 днів
|$ 0
|-76.91%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Baby Purple Pepe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.57%
+0.32%
-1.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Baby Purpe is a Solana-based meme token inspired by a quirky, purple version of the internet's beloved Pepe character. Designed to add a splash of fun to the crypto world, Baby Purpe aims to "make Solana great again" by creating a unique blend of viral entertainment and community-driven investment. Created by the community for the community, Baby Purpe isn’t just a token—it’s a social movement, a lighthearted way for fans of both Solana and internet culture to engage, connect, and potentially grow their investment.
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