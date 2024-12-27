Сьогоднішня ціна Baby Purple Pepe (BABYPURPE)

Поточна ціна Baby Purple Pepe (BABYPURPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 128.58K USD. Ціна BABYPURPE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Baby Purple Pepe:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.91K USD

- зміна ціни Baby Purple Pepe протягом дня — +0.32%

- циркуляційна пропозиція – 994.12M USD

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