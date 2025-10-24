Актуальна ціна Baby Poo сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BABYPOO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BABYPOO на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Baby Poo сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BABYPOO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BABYPOO на MEXC вже зараз.

Ціна Baby Poo (BABYPOO)

Актуальна ціна 1 BABYPOO до USD:

+4,70%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб.
Графік ціни Baby Poo (BABYPOO) в реальному часі
Інформація щодо ціни Baby Poo (BABYPOO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+3,03%

+4,65%

-28,87%

-28,87%

Актуальна ціна Baby Poo (BABYPOO) становить --. За останні 24 години BABYPOO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BABYPOO становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BABYPOO змінився на +3,03% за останню годину, +4,65% за 24 години та на -28,87% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Baby Poo (BABYPOO)

$ 24,33K
$ 24,33K$ 24,33K

--
----

$ 24,33K
$ 24,33K$ 24,33K

888,89B
888,89B 888,89B

888 888 888 888,0
888 888 888 888,0 888 888 888 888,0

Поточна ринкова капіталізація Baby Poo — $ 24,33K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BABYPOO — 888,89B, зі загальною пропозицією 888888888888.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 24,33K.

Історія ціни Baby Poo (BABYPOO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby Poo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Baby Poo до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Baby Poo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Baby Poo до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+4,65%
30 днів$ 0-35,12%
60 днів$ 0-54,28%
90 днів$ 0--

Що таке Baby Poo (BABYPOO)

💩 Baby Poo is a cute little poop that never loses its smile! We bring you a crypto that will have you rolling on the floor laughing 😂

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Baby Poo (BABYPOO)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Baby Poo (USD)

Скільки коштуватиме Baby Poo (BABYPOO) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Baby Poo (BABYPOO) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Baby Poo.

Перегляньте прогноз ціни Baby Poo вже зараз!

BABYPOO до місцевих валют

Токеноміка Baby Poo (BABYPOO)

Розуміння токеноміки Baby Poo (BABYPOO) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BABYPOO зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Baby Poo (BABYPOO)

Скільки сьогодні коштує Baby Poo (BABYPOO)?
Актуальна ціна BABYPOO у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BABYPOO до USD?
Поточна ціна BABYPOO до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Baby Poo?
Ринкова капіталізація BABYPOO — $ 24,33K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BABYPOO?
Циркуляційна пропозиція BABYPOO — 888,89B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BABYPOO?
BABYPOO досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BABYPOO?
Історична мінімальна ціна BABYPOO становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі BABYPOO?
Актуальний обсяг торгівлі BABYPOO за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BABYPOO цього року?
BABYPOO може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BABYPOO для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.