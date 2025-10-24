Інформація щодо ціни Baby Poo (BABYPOO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +3,03% Зміна ціни (1 дн.) +4,65% Зміна ціни (за 7 дн.) -28,87% Зміна ціни (за 7 дн.) -28,87%

Актуальна ціна Baby Poo (BABYPOO) становить --. За останні 24 години BABYPOO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BABYPOO становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BABYPOO змінився на +3,03% за останню годину, +4,65% за 24 години та на -28,87% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Baby Poo (BABYPOO)

Ринкова капіталізація $ 24,33K$ 24,33K $ 24,33K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 24,33K$ 24,33K $ 24,33K Циркуляційне постачання 888,89B 888,89B 888,89B Загальна пропозиція 888 888 888 888,0 888 888 888 888,0 888 888 888 888,0

Поточна ринкова капіталізація Baby Poo — $ 24,33K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BABYPOO — 888,89B, зі загальною пропозицією 888888888888.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 24,33K.