Токеноміка Baby Pnut (BABYPNUT) Дізнайтеся ключову інформацію про Baby Pnut (BABYPNUT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Baby Pnut (BABYPNUT) Meet BABY PNUT CTO, the adorable, community-driven token taking the Solana blockchain by storm. With a mission to bring accessibility, fun, and value to the crypto world, BABY PNUT has quickly become a favorite among both newcomers and seasoned investors alike. Built on Solana's efficient and scalable platform, BABY PNUT offers swift transactions, low fees, and an easy entry point into the world of digital assets. From innovative utility to its playful branding, BABY PNUT aims to redefine the future of community tokens by fostering a close-knit, engaged ecosystem. Join BABY PNUT's journey on Solana to be part of a token that values community, transparency, and a touch of humor in every transaction. 🚀 Офіційний вебсайт: https://babypnut.io/ Купити BABYPNUT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Baby Pnut (BABYPNUT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Baby Pnut (BABYPNUT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 38,65K $ 38,65K $ 38,65K Загальна пропозиція: $ 979,18M $ 979,18M $ 979,18M Циркуляційна пропозиція: $ 979,18M $ 979,18M $ 979,18M FDV (повністю розведена вартість): $ 38,65K $ 38,65K $ 38,65K Історичний максимум: $ 0,00769387 $ 0,00769387 $ 0,00769387 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Baby Pnut (BABYPNUT)

Токеноміка Baby Pnut (BABYPNUT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Baby Pnut (BABYPNUT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BABYPNUT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BABYPNUT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BABYPNUT, досліджуйте ціну токена BABYPNUT в реальному часі!

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