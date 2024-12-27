Сьогоднішня ціна Baby Pnut (BABYPNUT)

Поточна ціна Baby Pnut (BABYPNUT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 195.94K USD. Ціна BABYPNUT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Baby Pnut:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.83K USD

- зміна ціни Baby Pnut протягом дня — -3.78%

- циркуляційна пропозиція – 979.81M USD

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