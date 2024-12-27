Ціна Baby Pnut (BABYPNUT)
Поточна ціна Baby Pnut (BABYPNUT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 195.94K USD. Ціна BABYPNUT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Baby Pnut:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.83K USD
- зміна ціни Baby Pnut протягом дня — -3.78%
- циркуляційна пропозиція – 979.81M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby Pnut до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Baby Pnut до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Baby Pnut до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Baby Pnut до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.78%
|30 днів
|$ 0
|-26.49%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Baby Pnut: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.05%
-3.78%
+4.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meet BABY PNUT CTO, the adorable, community-driven token taking the Solana blockchain by storm. With a mission to bring accessibility, fun, and value to the crypto world, BABY PNUT has quickly become a favorite among both newcomers and seasoned investors alike. Built on Solana's efficient and scalable platform, BABY PNUT offers swift transactions, low fees, and an easy entry point into the world of digital assets. From innovative utility to its playful branding, BABY PNUT aims to redefine the future of community tokens by fostering a close-knit, engaged ecosystem. Join BABY PNUT's journey on Solana to be part of a token that values community, transparency, and a touch of humor in every transaction. 🚀
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