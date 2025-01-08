Ціна Baby Pepe Fork (BABYPORK)
Поточна ціна Baby Pepe Fork (BABYPORK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BABYPORK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Baby Pepe Fork:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 125.17 USD
- зміна ціни Baby Pepe Fork протягом дня — -1.13%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby Pepe Fork до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Baby Pepe Fork до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Baby Pepe Fork до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Baby Pepe Fork до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.13%
|30 днів
|$ 0
|-20.33%
|60 днів
|$ 0
|+14.86%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Baby Pepe Fork: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.15%
-1.13%
-13.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The most memeable memecoin in existence. The dogs have had their day, it’s time for Baby Pork to take reign.
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