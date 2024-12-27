Сьогоднішня ціна Baby Pepe (BABYPEPE)

Поточна ціна Baby Pepe (BABYPEPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6.75M USD. Ціна BABYPEPE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Baby Pepe:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 198.01K USD

- зміна ціни Baby Pepe протягом дня — +5.73%

- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD

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