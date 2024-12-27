Ціна Baby Pepe (BABYPEPE)
Поточна ціна Baby Pepe (BABYPEPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6.75M USD. Ціна BABYPEPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Baby Pepe:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 198.01K USD
- зміна ціни Baby Pepe протягом дня — +5.73%
- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby Pepe до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Baby Pepe до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Baby Pepe до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Baby Pepe до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.73%
|30 днів
|$ 0
|+14.73%
|60 днів
|$ 0
|-31.12%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Baby Pepe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.13%
+5.73%
-8.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Baby Pepe 0x69babe is a unique meme coin which shares a unique relationship with its father Pepe! Sharing the 0x69 contract address and living on the Ethereum blockchain, Baby Pepe is destined to follow in his fathers footsteps! Baby Pepe 0x69babe is a community takeover project after he was abandoned by his original maker! There is a committed team in place all striving to grow and nurture a strong community within the Pepe-Verse!!
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