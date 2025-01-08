Сьогоднішня ціна Baby PeiPei (BABYPEIPEI)

Поточна ціна Baby PeiPei (BABYPEIPEI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BABYPEIPEI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Baby PeiPei:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.50 USD

- зміна ціни Baby PeiPei протягом дня — -3.56%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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