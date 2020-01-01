Токеноміка Baby Peanut (BABYP) Дізнайтеся ключову інформацію про Baby Peanut (BABYP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Baby Peanut (BABYP) Baby Peanut is an adorable baby squirrel with chubby cheeks and bright, curious eyes. Baby Peanut loves to play among the leaves, proudly showing off his tiny, fluffy tail. With his little steps and innocent antics, he brings joy wherever he goes, spreading smiles with each of his cheerful jumps! This token is perfect for anyone needing a dose of happiness from a tiny, lively creature full of energy and charm. Офіційний вебсайт: https://babypnut.life Купити BABYP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Baby Peanut (BABYP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Baby Peanut (BABYP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 6,95K $ 6,95K $ 6,95K Загальна пропозиція: $ 998,49M $ 998,49M $ 998,49M Циркуляційна пропозиція: $ 998,49M $ 998,49M $ 998,49M FDV (повністю розведена вартість): $ 6,95K $ 6,95K $ 6,95K Історичний максимум: $ 0,00187932 $ 0,00187932 $ 0,00187932 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Baby Peanut (BABYP)

Токеноміка Baby Peanut (BABYP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Baby Peanut (BABYP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BABYP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BABYP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BABYP, досліджуйте ціну токена BABYP в реальному часі!

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