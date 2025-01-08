Сьогоднішня ціна Baby Peanut (BABYP)

Поточна ціна Baby Peanut (BABYP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19.54K USD. Ціна BABYP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Baby Peanut:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 226.45 USD

- зміна ціни Baby Peanut протягом дня — -10.51%

- циркуляційна пропозиція – 999.60M USD

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