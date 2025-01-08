Ціна Baby Peanut (BABYP)
Поточна ціна Baby Peanut (BABYP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19.54K USD. Ціна BABYP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Baby Peanut:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 226.45 USD
- зміна ціни Baby Peanut протягом дня — -10.51%
- циркуляційна пропозиція – 999.60M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby Peanut до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Baby Peanut до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Baby Peanut до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Baby Peanut до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.51%
|30 днів
|$ 0
|-44.06%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Baby Peanut: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.32%
-10.51%
+3.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Baby Peanut is an adorable baby squirrel with chubby cheeks and bright, curious eyes. Baby Peanut loves to play among the leaves, proudly showing off his tiny, fluffy tail. With his little steps and innocent antics, he brings joy wherever he goes, spreading smiles with each of his cheerful jumps! This token is perfect for anyone needing a dose of happiness from a tiny, lively creature full of energy and charm.
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