Актуальна ціна Baby Neiro Token сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BABYNEIRO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BABYNEIRO на MEXC вже зараз.

Логотип Baby Neiro Token

Ціна Baby Neiro Token (BABYNEIRO)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BABYNEIRO до USD:

--
----
0,00%1D
USD
Графік ціни Baby Neiro Token (BABYNEIRO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:19:53 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Baby Neiro Token (BABYNEIRO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00001076
$ 0,00001076$ 0,00001076

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-3,53%

-3,53%

Актуальна ціна Baby Neiro Token (BABYNEIRO) становить --. За останні 24 години BABYNEIRO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BABYNEIRO становить $ 0,00001076, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BABYNEIRO змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -3,53% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Baby Neiro Token (BABYNEIRO)

$ 48,07K
$ 48,07K$ 48,07K

--
----

$ 48,07K
$ 48,07K$ 48,07K

420,69B
420,69B 420,69B

420 690 000 000,0
420 690 000 000,0 420 690 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Baby Neiro Token — $ 48,07K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BABYNEIRO — 420,69B, зі загальною пропозицією 420690000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 48,07K.

Історія ціни Baby Neiro Token (BABYNEIRO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby Neiro Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Baby Neiro Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Baby Neiro Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Baby Neiro Token до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-17,77%
60 днів$ 0-31,41%
90 днів$ 0--

Що таке Baby Neiro Token (BABYNEIRO)

BabyNeiro follows in the footsteps of $Neiro, aiming to make a big impact in the crypto space. Supported by a strong community and led by an experienced CTO with a history of managing multi-million dollar projects, BabyNeiro is all about using community backing and leadership expertise to tackle the challenges of the crypto market. With its sights set on the next bull cycle, the project is focused on achieving substantial growth.

Ресурс Baby Neiro Token (BABYNEIRO)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Baby Neiro Token (USD)

Скільки коштуватиме Baby Neiro Token (BABYNEIRO) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Baby Neiro Token (BABYNEIRO) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Baby Neiro Token.

Перегляньте прогноз ціни Baby Neiro Token вже зараз!

BABYNEIRO до місцевих валют

Токеноміка Baby Neiro Token (BABYNEIRO)

Розуміння токеноміки Baby Neiro Token (BABYNEIRO) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BABYNEIRO зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Baby Neiro Token (BABYNEIRO)

Скільки сьогодні коштує Baby Neiro Token (BABYNEIRO)?
Актуальна ціна BABYNEIRO у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BABYNEIRO до USD?
Поточна ціна BABYNEIRO до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Baby Neiro Token?
Ринкова капіталізація BABYNEIRO — $ 48,07K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BABYNEIRO?
Циркуляційна пропозиція BABYNEIRO — 420,69B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BABYNEIRO?
BABYNEIRO досяг історичної максимальної ціни у 0,00001076 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BABYNEIRO?
Історична мінімальна ціна BABYNEIRO становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі BABYNEIRO?
Актуальний обсяг торгівлі BABYNEIRO за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BABYNEIRO цього року?
BABYNEIRO може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BABYNEIRO для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:19:53 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.