Ціна BABY NEIRO (BABY NEIRO)
Поточна ціна BABY NEIRO (BABY NEIRO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.01 USD. Ціна BABY NEIRO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BABY NEIRO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни BABY NEIRO протягом дня — 0.00%
- циркуляційна пропозиція – 771.50M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BABY NEIRO до USD становила $ 0.0.
За останні 30 днів зміна ціни BABY NEIRO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BABY NEIRO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BABY NEIRO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0.0
|0.00%
|30 днів
|$ 0
|-64.45%
|60 днів
|$ 0
|-99.99%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BABY NEIRO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
0.00%
0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BABY NEIRO is an innovative project aimed at enhancing early childhood development through interactive technology. It provides infants and toddlers with engaging activities that stimulate cognitive, emotional, and social skills. By combining playful learning with personalized experiences, BABY NEIRO empowers parents and caregivers to actively participate in their child's growth. The project focuses on making quality early education accessible, fostering curiosity and creativity, and ensuring that the joy of childhood remains central to every learning experience.
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