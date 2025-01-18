Ціна Baby Myro (BABYMYRO)
Поточна ціна Baby Myro (BABYMYRO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BABYMYRO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Baby Myro:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 86.67 USD
- зміна ціни Baby Myro протягом дня — -2.22%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby Myro до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Baby Myro до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Baby Myro до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Baby Myro до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.22%
|30 днів
|$ 0
|-10.66%
|60 днів
|$ 0
|-17.85%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Baby Myro: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.30%
-2.22%
+0.71%
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