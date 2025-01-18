Сьогоднішня ціна Baby Musk (BABYMUSK)

Поточна ціна Baby Musk (BABYMUSK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BABYMUSK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Baby Musk:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 64.86 USD

- зміна ціни Baby Musk протягом дня — +0.30%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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