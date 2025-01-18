Ціна Baby Musk (BABYMUSK)
Поточна ціна Baby Musk (BABYMUSK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BABYMUSK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Baby Musk:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 64.86 USD
- зміна ціни Baby Musk протягом дня — +0.30%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін BABYMUSK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BABYMUSK.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby Musk до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Baby Musk до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Baby Musk до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Baby Musk до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.30%
|30 днів
|$ 0
|-1.89%
|60 днів
|$ 0
|+11.79%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Baby Musk: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.80%
+0.30%
+5.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Baby Musk is a revolutionary cryptocurrency token designed to harness the power of innovation and community-driven growth, inspired by the visionary spirit of Elon Musk. With a playful nod to the tech mogul's legacy, Baby Musk encapsulates the ethos of curiosity, ambition, and exploration. Built on the principles of decentralization and inclusivity, Baby Musk offers a platform where every investor, regardless of their background or expertise, can participate in shaping the future of finance. Its decentralized governance model empowers token holders to vote on key decisions, ensuring transparency and accountability within the ecosystem. The tokenomics of Baby Musk are engineered to foster stability and sustainability, with built-in mechanisms to mitigate volatility and promote long-term value appreciation. Through innovative features such as automatic liquidity provision and reflection rewards, Baby Musk incentivizes holders to actively contribute to the liquidity pool while earning passive income. Baby Musk is committed to environmental sustainability, following in the footsteps of its namesake's advocacy for renewable energy and green technology. A portion of transaction fees is allocated towards eco-friendly initiatives, aligning the project with the goal of creating a greener, more sustainable future.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BABYMUSK до AUD
A$--
|1 BABYMUSK до GBP
￡--
|1 BABYMUSK до EUR
€--
|1 BABYMUSK до USD
$--
|1 BABYMUSK до MYR
RM--
|1 BABYMUSK до TRY
₺--
|1 BABYMUSK до JPY
¥--
|1 BABYMUSK до RUB
₽--
|1 BABYMUSK до INR
₹--
|1 BABYMUSK до IDR
Rp--
|1 BABYMUSK до PHP
₱--
|1 BABYMUSK до EGP
￡E.--
|1 BABYMUSK до BRL
R$--
|1 BABYMUSK до CAD
C$--
|1 BABYMUSK до BDT
৳--
|1 BABYMUSK до NGN
₦--
|1 BABYMUSK до UAH
₴--
|1 BABYMUSK до VES
Bs--
|1 BABYMUSK до PKR
Rs--
|1 BABYMUSK до KZT
₸--
|1 BABYMUSK до THB
฿--
|1 BABYMUSK до TWD
NT$--
|1 BABYMUSK до CHF
Fr--
|1 BABYMUSK до HKD
HK$--
|1 BABYMUSK до MAD
.د.م--