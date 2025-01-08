Сьогоднішня ціна Baby Monkey (BONKEY)

Поточна ціна Baby Monkey (BONKEY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.07K USD. Ціна BONKEY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Baby Monkey:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.88 USD

- зміна ціни Baby Monkey протягом дня — -0.55%

- циркуляційна пропозиція – 999.82M USD

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