Ціна Baby Monkey (BONKEY)
Поточна ціна Baby Monkey (BONKEY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.07K USD. Ціна BONKEY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Baby Monkey:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.88 USD
- зміна ціни Baby Monkey протягом дня — -0.55%
- циркуляційна пропозиція – 999.82M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby Monkey до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Baby Monkey до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Baby Monkey до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Baby Monkey до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.55%
|30 днів
|$ 0
|-18.65%
|60 днів
|$ 0
|+19.83%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Baby Monkey: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.55%
+7.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$BONKEY is a community-driven memecoin that draws inspiration from popular tokens like Doge and Pepe. Originally launched by its creator and later abandoned, $BONKEY was rescued by a dedicated team of community members who believed in its potential. Now fully in the hands of its vibrant community, $BONKEY is backed by passionate traders who are enjoying the ride and pushing the project forward. With its playful and energetic vibe, $BONKEY is more than just a token—it's a movement of people having fun while they trade, all united by their love for Baby Monkey! 🐒😍✨
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