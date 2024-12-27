Сьогоднішня ціна Baby Miggles (BABYMIGGLES)

Поточна ціна Baby Miggles (BABYMIGGLES) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 114.33K USD. Ціна BABYMIGGLES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Baby Miggles:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.32K USD

- зміна ціни Baby Miggles протягом дня — +1.22%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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