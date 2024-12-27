Ціна Baby Miggles (BABYMIGGLES)
Поточна ціна Baby Miggles (BABYMIGGLES) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 114.33K USD. Ціна BABYMIGGLES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Baby Miggles:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.32K USD
- зміна ціни Baby Miggles протягом дня — +1.22%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby Miggles до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Baby Miggles до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Baby Miggles до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Baby Miggles до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.22%
|30 днів
|$ 0
|-48.99%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Baby Miggles: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.28%
+1.22%
-8.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Baby Miggles 2% ($BABYMIGGLES) is a groundbreaking token built on the Ethereum Layer-2 Base Chain, designed to reward holders with passive income in the form of $MIGGLES tokens. Unlike other passive-income tokens, $BABYMIGGLES offers a unique and efficient reward mechanism, directly sending $MIGGLES to your wallet simply by holding. This innovative approach eliminates the need for complex staking or farming procedures, making it accessible to a broader range of users. The project's core functionality is powered by a 2% buy/sell tax, strategically distributed to reward holders and maintain robust liquidity. This automatic reward system ensures consistent passive income for long-term holders. To ensure smooth transactions on exchanges, it's recommended to set a slippage tolerance of 3% or higher when buying or selling $BABYMIGGLES.
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