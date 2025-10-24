Актуальна ціна Baby Manyu сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BABYMANYU до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BABYMANYU на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Baby Manyu сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BABYMANYU до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BABYMANYU на MEXC вже зараз.

Ціна Baby Manyu (BABYMANYU)

Актуальна ціна 1 BABYMANYU до USD:

--
----
+9,50%1D
Графік ціни Baby Manyu (BABYMANYU) в реальному часі
Інформація щодо ціни Baby Manyu (BABYMANYU) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,36%

+10,12%

-10,56%

-10,56%

Актуальна ціна Baby Manyu (BABYMANYU) становить --. За останні 24 години BABYMANYU торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BABYMANYU становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BABYMANYU змінився на +0,36% за останню годину, +10,12% за 24 години та на -10,56% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Baby Manyu (BABYMANYU)

$ 50,76K
$ 50,76K$ 50,76K

--
----

$ 51,81K
$ 51,81K$ 51,81K

388 810,04T
388 810,04T 388 810,04T

3,968364248194643e+17
3,968364248194643e+17 3,968364248194643e+17

Поточна ринкова капіталізація Baby Manyu — $ 50,76K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BABYMANYU — 388 810,04T, зі загальною пропозицією 3.968364248194643e+17. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 51,81K.

Історія ціни Baby Manyu (BABYMANYU) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby Manyu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Baby Manyu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Baby Manyu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Baby Manyu до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+10,12%
30 днів$ 0+15,49%
60 днів$ 0-27,01%
90 днів$ 0--

Що таке Baby Manyu (BABYMANYU)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Baby Manyu (BABYMANYU)

Прогноз ціни Baby Manyu (USD)

Скільки коштуватиме Baby Manyu (BABYMANYU) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Baby Manyu (BABYMANYU) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Baby Manyu.

Перегляньте прогноз ціни Baby Manyu вже зараз!

BABYMANYU до місцевих валют

Токеноміка Baby Manyu (BABYMANYU)

Розуміння токеноміки Baby Manyu (BABYMANYU) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BABYMANYU зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Baby Manyu (BABYMANYU)

Скільки сьогодні коштує Baby Manyu (BABYMANYU)?
Актуальна ціна BABYMANYU у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BABYMANYU до USD?
Поточна ціна BABYMANYU до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Baby Manyu?
Ринкова капіталізація BABYMANYU — $ 50,76K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BABYMANYU?
Циркуляційна пропозиція BABYMANYU — 388 810,04T USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BABYMANYU?
BABYMANYU досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BABYMANYU?
Історична мінімальна ціна BABYMANYU становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі BABYMANYU?
Актуальний обсяг торгівлі BABYMANYU за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BABYMANYU цього року?
BABYMANYU може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BABYMANYU для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.