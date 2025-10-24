Інформація щодо ціни Baby Manyu (BABYMANYU) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,36% Зміна ціни (1 дн.) +10,12% Зміна ціни (за 7 дн.) -10,56% Зміна ціни (за 7 дн.) -10,56%

Актуальна ціна Baby Manyu (BABYMANYU) становить --. За останні 24 години BABYMANYU торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BABYMANYU становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BABYMANYU змінився на +0,36% за останню годину, +10,12% за 24 години та на -10,56% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Baby Manyu (BABYMANYU)

Ринкова капіталізація $ 50,76K$ 50,76K $ 50,76K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 51,81K$ 51,81K $ 51,81K Циркуляційне постачання 388 810,04T 388 810,04T 388 810,04T Загальна пропозиція 3,968364248194643e+17 3,968364248194643e+17 3,968364248194643e+17

Поточна ринкова капіталізація Baby Manyu — $ 50,76K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BABYMANYU — 388 810,04T, зі загальною пропозицією 3.968364248194643e+17. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 51,81K.