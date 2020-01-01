Токеноміка Baby Maga (BABYMAGA) Дізнайтеся ключову інформацію про Baby Maga (BABYMAGA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Baby Maga (BABYMAGA) Baby Maga is a community-driven cryptocurrency project focused on empowering individuals and fostering grassroots initiatives. It aims to create a vibrant ecosystem where users can collaborate on innovative projects and support social causes. By prioritizing inclusivity and accessibility, Baby Maga seeks to unite a diverse group of supporters who share a vision for positive change. The project emphasizes education and community engagement, striving to make blockchain technology understandable and beneficial for everyone involved. Офіційний вебсайт: https://www.babymaga.club/ Купити BABYMAGA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Baby Maga (BABYMAGA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Baby Maga (BABYMAGA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 18,05K $ 18,05K $ 18,05K Загальна пропозиція: $ 351,85M $ 351,85M $ 351,85M Циркуляційна пропозиція: $ 351,85M $ 351,85M $ 351,85M FDV (повністю розведена вартість): $ 18,05K $ 18,05K $ 18,05K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Baby Maga (BABYMAGA)

Токеноміка Baby Maga (BABYMAGA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Baby Maga (BABYMAGA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BABYMAGA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BABYMAGA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BABYMAGA, досліджуйте ціну токена BABYMAGA в реальному часі!

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