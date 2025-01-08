Сьогоднішня ціна Baby Maga (BABYMAGA)

Поточна ціна Baby Maga (BABYMAGA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 21.19K USD. Ціна BABYMAGA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Baby Maga:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.42 USD

- зміна ціни Baby Maga протягом дня — -4.28%

- циркуляційна пропозиція – 351.85M USD

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