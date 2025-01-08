Ціна Baby Maga (BABYMAGA)
Поточна ціна Baby Maga (BABYMAGA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 21.19K USD. Ціна BABYMAGA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Baby Maga:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.42 USD
- зміна ціни Baby Maga протягом дня — -4.28%
- циркуляційна пропозиція – 351.85M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby Maga до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Baby Maga до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Baby Maga до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Baby Maga до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.28%
|30 днів
|$ 0
|-5.61%
|60 днів
|$ 0
|-24.38%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Baby Maga: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-4.28%
+3.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Baby Maga is a community-driven cryptocurrency project focused on empowering individuals and fostering grassroots initiatives. It aims to create a vibrant ecosystem where users can collaborate on innovative projects and support social causes. By prioritizing inclusivity and accessibility, Baby Maga seeks to unite a diverse group of supporters who share a vision for positive change. The project emphasizes education and community engagement, striving to make blockchain technology understandable and beneficial for everyone involved.
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