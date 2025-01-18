Ціна Baby Lovely Inu (BLOVELY)
Поточна ціна Baby Lovely Inu (BLOVELY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BLOVELY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Baby Lovely Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Baby Lovely Inu протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby Lovely Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Baby Lovely Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Baby Lovely Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Baby Lovely Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+15.79%
|60 днів
|$ 0
|+17.09%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Baby Lovely Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Baby Lovely Inu is a hyper deflationary token created and thought by holders, it works as an independent liquidity generation protocol and frictionless autonomous yield farming together with manual burn and buyback features.
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