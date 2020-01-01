Токеноміка Baby JubJub (BJUB) Дізнайтеся ключову інформацію про Baby JubJub (BJUB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Baby JubJub (BJUB) Baby JubJub is a memetic privacy movement powered by the $BJUB token. The project aims to build a Privacy Hub that champions the eERC privacy standard for ERC20 tokens. Through memetics, apps, and experiments, Baby JubJub makes privacy understandable, usable, and fun, with the goal to onboard a new generation into onchain privacy. The Privacy Hub aims to be a gateway for everything privacy related, and thus extends an invitation to all builders tinkering with the eERC encrypted token standard to collaborate and contribute in order to bring privacy culture and projects building on top of eERC to the spotlight Офіційний вебсайт: https://babyjubjub.xyz/ Купити BJUB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Baby JubJub (BJUB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Baby JubJub (BJUB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,82M $ 1,82M $ 1,82M Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 8,81B $ 8,81B $ 8,81B FDV (повністю розведена вартість): $ 2,06M $ 2,06M $ 2,06M Історичний максимум: $ 0,00049495 $ 0,00049495 $ 0,00049495 Історичний мінімум: $ 0,00007651 $ 0,00007651 $ 0,00007651 Поточна ціна: $ 0,00020619 $ 0,00020619 $ 0,00020619 Дізнайтеся більше про ціну Baby JubJub (BJUB)

Токеноміка Baby JubJub (BJUB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Baby JubJub (BJUB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BJUB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BJUB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BJUB, досліджуйте ціну токена BJUB в реальному часі!

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