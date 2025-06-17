Ціна Baby JubJub (BJUB)
Поточна ціна Baby JubJub (BJUB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1,15M USD. Ціна BJUB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Baby JubJub:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Baby JubJub протягом дня — +16,81%
- циркуляційна пропозиція – 8,77B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby JubJub до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Baby JubJub до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Baby JubJub до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Baby JubJub до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+16,81%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Baby JubJub: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,26%
+16,81%
-51,03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Baby JubJub is a memetic privacy movement powered by the $BJUB token. The project aims to build a Privacy Hub that champions the eERC privacy standard for ERC20 tokens. Through memetics, apps, and experiments, Baby JubJub makes privacy understandable, usable, and fun, with the goal to onboard a new generation into onchain privacy. The Privacy Hub aims to be a gateway for everything privacy related, and thus extends an invitation to all builders tinkering with the eERC encrypted token standard to collaborate and contribute in order to bring privacy culture and projects building on top of eERC to the spotlight
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Розуміння токеноміки Baby JubJub (BJUB) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BJUB зараз!
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