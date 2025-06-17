Сьогоднішня ціна Baby JubJub (BJUB)

Поточна ціна Baby JubJub (BJUB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1,15M USD. Ціна BJUB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Baby JubJub:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Baby JubJub протягом дня — +16,81%

- циркуляційна пропозиція – 8,77B USD

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