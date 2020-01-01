Токеноміка BABY HIPPO (BABYHIPPO) Дізнайтеся ключову інформацію про BABY HIPPO (BABYHIPPO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BABY HIPPO (BABYHIPPO) Introducing Baby Hippo BabyHippo is a Meme project supported and loved by the community. Baby Hippo has arrived to represent the hippopotamus in the memecoin movement on BSC. No Cats, No Dogs, Only Baby Hippo! The market is saturated with Cats and Dogs; it's time for Hippo to take the stage. Baby Hippo is poised to lead a powerful wave on the Binance Smart Chain. Baby Hippo's Journey on Binance Smart Chain. Офіційний вебсайт: https://bhippo.com/ Whitepaper: https://babyhippo.gitbook.io/whitepaper/whitepape Купити BABYHIPPO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BABY HIPPO (BABYHIPPO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BABY HIPPO (BABYHIPPO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 40,45K $ 40,45K $ 40,45K Загальна пропозиція: $ 420 000,00T $ 420 000,00T $ 420 000,00T Циркуляційна пропозиція: $ 420 000,00T $ 420 000,00T $ 420 000,00T FDV (повністю розведена вартість): $ 40,45K $ 40,45K $ 40,45K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну BABY HIPPO (BABYHIPPO)

Токеноміка BABY HIPPO (BABYHIPPO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BABY HIPPO (BABYHIPPO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BABYHIPPO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BABYHIPPO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BABYHIPPO, досліджуйте ціну токена BABYHIPPO в реальному часі!

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