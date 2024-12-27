Ціна BABY HIPPO (BABYHIPPO)
Поточна ціна BABY HIPPO (BABYHIPPO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 68.48K USD. Ціна BABYHIPPO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BABY HIPPO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.87K USD
- зміна ціни BABY HIPPO протягом дня — -7.08%
- циркуляційна пропозиція – 420,000.00T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BABY HIPPO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BABY HIPPO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BABY HIPPO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BABY HIPPO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.08%
|30 днів
|$ 0
|-92.47%
|60 днів
|$ 0
|-85.32%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BABY HIPPO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.29%
-7.08%
+25.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Introducing Baby Hippo BabyHippo is a Meme project supported and loved by the community. Baby Hippo has arrived to represent the hippopotamus in the memecoin movement on BSC. No Cats, No Dogs, Only Baby Hippo! The market is saturated with Cats and Dogs; it's time for Hippo to take the stage. Baby Hippo is poised to lead a powerful wave on the Binance Smart Chain. Baby Hippo's Journey on Binance Smart Chain.
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