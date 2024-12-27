Сьогоднішня ціна BABY HIPPO (BABYHIPPO)

Поточна ціна BABY HIPPO (BABYHIPPO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 68.48K USD. Ціна BABYHIPPO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BABY HIPPO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.87K USD

- зміна ціни BABY HIPPO протягом дня — -7.08%

- циркуляційна пропозиція – 420,000.00T USD

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