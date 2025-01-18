Ціна Baby Hamster (BABYHAMSTER)
Поточна ціна Baby Hamster (BABYHAMSTER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BABYHAMSTER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Baby Hamster:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.29 USD
- зміна ціни Baby Hamster протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby Hamster до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Baby Hamster до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Baby Hamster до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Baby Hamster до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-5.64%
|60 днів
|$ 0
|+7.11%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Baby Hamster: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-7.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hamster is creating a stir on the TON platform with more than 50 million people following it, people are crazy about Hamster. Baby Hamster was born with the hope of continuing the success of Hamster on the Binance Smart Chain platform. The ultimate memecoin is making waves in the crypto ocean! Move over dogs and frogs, it's time for mice to take the spotlight. Get ready to experience $BabyHamster and make every investment a great success!
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