Сьогоднішня ціна Baby Hamster (BABYHAMSTER)

Поточна ціна Baby Hamster (BABYHAMSTER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BABYHAMSTER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Baby Hamster:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.29 USD

- зміна ціни Baby Hamster протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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