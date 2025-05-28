Ціна Baby Grok (BABYGROK)
Поточна ціна Baby Grok (BABYGROK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 504,66K USD. Ціна BABYGROK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Baby Grok:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Baby Grok протягом дня — -0,81%
- циркуляційна пропозиція – 420 000,00T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby Grok до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Baby Grok до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Baby Grok до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Baby Grok до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0,81%
|30 днів
|$ 0
|-19,25%
|60 днів
|$ 0
|-31,37%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Baby Grok: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2,36%
-0,81%
-12,36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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