Сьогоднішня ціна Baby Grok (BABYGROK)

Поточна ціна Baby Grok (BABYGROK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 504,66K USD. Ціна BABYGROK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Baby Grok:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Baby Grok протягом дня — -0,81%

- циркуляційна пропозиція – 420 000,00T USD

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