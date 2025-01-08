Сьогоднішня ціна Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT)

Поточна ціна Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 165.07K USD. Ціна BABYGOAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Baby Goatseus Maximus:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.30K USD

- зміна ціни Baby Goatseus Maximus протягом дня — -27.46%

- циркуляційна пропозиція – 999.78M USD

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