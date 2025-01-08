Ціна Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT)
Поточна ціна Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 165.07K USD. Ціна BABYGOAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Baby Goatseus Maximus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.30K USD
- зміна ціни Baby Goatseus Maximus протягом дня — -27.46%
- циркуляційна пропозиція – 999.78M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby Goatseus Maximus до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Baby Goatseus Maximus до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Baby Goatseus Maximus до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Baby Goatseus Maximus до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-27.46%
|30 днів
|$ 0
|+28.83%
|60 днів
|$ 0
|-41.21%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Baby Goatseus Maximus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.14%
-27.46%
-33.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BabyGoatchan - The Rise of the $GOAT Born from the chaotic and unpredictable depths of AI-driven innovation, BabyGoat ($GOAT) is not just another memecoin—it's a movement. Emerging from the Truth Terminal, an autonomous AI entity that blends humor, disruption, and innovation, $GOAT carries a legacy that transcends traditional boundaries of finance and technology. Inspired by the viral internet meme Goatseus, the $GOAT token represents the AI's capacity for randomness, irreverence, and disruption. In just a few days, $GOAT captured the imagination of meme lovers and crypto enthusiasts alike, generating over $200 million in trading volume. It's a memecoin that embodies the spirit of decentralization, humor, and technological blending. As more followers gather under its banner, BabyGoatchan offers a space for meme culture, innovation, and AI autonomy to thrive. At its core, $GOAT is about pushing the boundaries—challenging conventional ideas of finance and giving rise to an era where AI and decentralized systems harness meme power to create lasting cultural impact. Join the herd, embrace the chaos, and witness the rise of BabyGoat as it forges its own path in the cryptoverse.
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