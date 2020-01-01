Токеноміка Baby Goat (BABYGOAT) Дізнайтеся ключову інформацію про Baby Goat (BABYGOAT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Baby Goat (BABYGOAT) The next-generation meme token with a mission to create real value within the meme coin space. Inspired by the drive for greatness, Baby GOAT is more than just a meme; it’s a powerful community-driven token designed to reward its holders and create lasting impact. In a world full of fleeting hype, Baby GOAT stands out by combining the fun, viral appeal of meme culture with meaningful utility and innovative features. As a rising token in the crypto ecosystem, Baby GOAT is committed to building a decentralized, engaging, and sustainable future where every holder is part of a journey toward financial empowerment and community success. Join us as we bring Baby GOAT to the moon—and beyond! Офіційний вебсайт: https://www.baby-goat.com/ Whitepaper: https://www.baby-goat.com/whitepaper Купити BABYGOAT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Baby Goat (BABYGOAT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Baby Goat (BABYGOAT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 19,64K $ 19,64K $ 19,64K Загальна пропозиція: $ 690,69B $ 690,69B $ 690,69B Циркуляційна пропозиція: $ 690,69B $ 690,69B $ 690,69B FDV (повністю розведена вартість): $ 19,64K $ 19,64K $ 19,64K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Baby Goat (BABYGOAT)

Токеноміка Baby Goat (BABYGOAT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Baby Goat (BABYGOAT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BABYGOAT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BABYGOAT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BABYGOAT, досліджуйте ціну токена BABYGOAT в реальному часі!

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