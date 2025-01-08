Ціна Baby Goat (BABYGOAT)
Поточна ціна Baby Goat (BABYGOAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 22.60K USD. Ціна BABYGOAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Baby Goat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 62.49 USD
- зміна ціни Baby Goat протягом дня — -6.65%
- циркуляційна пропозиція – 690.69B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby Goat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Baby Goat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Baby Goat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Baby Goat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.65%
|30 днів
|$ 0
|-3.09%
|60 днів
|$ 0
|-63.60%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Baby Goat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.24%
-6.65%
-3.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The next-generation meme token with a mission to create real value within the meme coin space. Inspired by the drive for greatness, Baby GOAT is more than just a meme; it’s a powerful community-driven token designed to reward its holders and create lasting impact. In a world full of fleeting hype, Baby GOAT stands out by combining the fun, viral appeal of meme culture with meaningful utility and innovative features. As a rising token in the crypto ecosystem, Baby GOAT is committed to building a decentralized, engaging, and sustainable future where every holder is part of a journey toward financial empowerment and community success. Join us as we bring Baby GOAT to the moon—and beyond!
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