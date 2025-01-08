Сьогоднішня ціна Baby Goat (BABYGOAT)

Поточна ціна Baby Goat (BABYGOAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 22.60K USD. Ціна BABYGOAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Baby Goat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 62.49 USD

- зміна ціни Baby Goat протягом дня — -6.65%

- циркуляційна пропозиція – 690.69B USD

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