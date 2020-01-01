Токеноміка Baby Fwog (BABYFWOG) Дізнайтеся ключову інформацію про Baby Fwog (BABYFWOG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Baby Fwog (BABYFWOG) BabyFwog is a decentralized digital ecosystem built on blockchain technology, utilizing Non-Fungible Tokens (NFTs) and cryptocurrency. It allows users to buy, sell, and trade exclusive, limited-edition digital assets. The project fosters a community-driven environment where token holders can participate in governance and decision-making processes. BabyFwog incorporates a unique reward system that incentivizes active engagement and long-term participation through staking and other mechanisms. The platform also offers creators the ability to mint and monetize their NFTs, contributing to the growth of the digital art space. The focus is on creating a secure, transparent, and enjoyable experience for users within the broader Web3 ecosystem. Офіційний вебсайт: https://babyfwog.vip/ Купити BABYFWOG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Baby Fwog (BABYFWOG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Baby Fwog (BABYFWOG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 451,66K $ 451,66K $ 451,66K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 451,66K $ 451,66K $ 451,66K Історичний максимум: $ 0,00967176 $ 0,00967176 $ 0,00967176 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00045165 $ 0,00045165 $ 0,00045165 Дізнайтеся більше про ціну Baby Fwog (BABYFWOG)

Токеноміка Baby Fwog (BABYFWOG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Baby Fwog (BABYFWOG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BABYFWOG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BABYFWOG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BABYFWOG, досліджуйте ціну токена BABYFWOG в реальному часі!

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